Damen levert minder schepen door sancties Rusland

Scheepsbouwer Damen heeft door sancties tegen Rusland vorig jaar minder schepen afgeleverd. Het bedrijf kondigde kort na de Russische inval in Oekraïne vorig jaar aan geen schepen meer te leveren aan Rusland. Ondanks het verlies van die afzetmarkt voerde het Gorinchemse concern de omzet en winst op.

In heel 2022 leverde Damen 104 schepen af, een stuk minder dan de 143 in het voorgaande jaar. Het bedrijf wil niet zeggen hoeveel van die daling toe te schrijven is aan de problemen in Rusland.

In Sint-Petersburg heeft Damen ook nog een vestiging die ontwerpdiensten verleent aan plaatselijke scheepswerven. Vestigingen in de Oekraïense steden Cherson en Mykolayiv moesten door de oorlog dicht. “We leven nog steeds intens mee met onze collega’s aldaar en steunen hen waar het kan”, zegt topman Arnout Damen daarover.

De grootste scheepsbouwer van Nederland profiteerde tegelijkertijd van de grote vraag naar nieuwe schepen. Zo had Damen eind vorig jaar nog voor 8,8 miljard euro aan opdrachten uit te voeren, wat net zo veel is als het recordniveau van eind 2021. Damen bouwt onder andere fregatten voor de Duitse marine en werkt aan het bevoorradingsschip ‘Den Helder’ voor de Koninklijke Marine.

De sterke markt voor schepen zorgde voor een stijging van de omzet tot 2,5 miljard euro, tegenover 2,4 miljard euro een jaar eerder. Daarop boekte Damen een winst voor belastingen, rentebetalingen en afschrijvingen van 85 miljoen euro. Daarmee steeg dit resultaat met ruim 4 procent op jaarbasis. De nettowinst steeg tot 15 miljoen euro, veel meer dan de 1 miljoen euro een jaar eerder.

Damen benadrukt dat het concern zich de komende jaren toelegt op de verduurzaming van schepen. Nu varen vrijwel alle schepen nog op fossiele brandstoffen, maar onder andere de Europese Unie wil reders aan steeds strengere uitstootnormen gaan houden voor CO2. Damen wijst op de oplevering van ’s werelds eerste volledig elektrische havensleepboot in Nieuw-Zeeland als voorbeeld van verduurzaming.

“Onze missie is nog steeds om de meest duurzame scheepsbouwer ter wereld te worden. We zijn dan ook actief met grote innovatieprojecten, bijvoorbeeld op het gebied van methanol als brandstof, de capaciteit van batterijen en alternatieve energieopslagsystemen aan boord”, zegt topman Damen.