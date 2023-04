E-sigarettenbranche sleept Staat voor rechter om smaakjesverbod

De Esigbond, de brancheorganisatie voor onafhankelijke verkopers van elektronische sigaretten, sleept de Staat voor de rechter. Het gaat om een bodemprocedure tegen het verbieden van smaakjes in elektronische sigaretten. Dat verbod gaat per 1 oktober van dit jaar in, maar de Esigbond spreekt van een “schijnoplossing” en wil dat het van tafel gaat.

Volgens de brancheorganisatie voorkomt een smaakjesverbod namelijk bijvoorbeeld niet dat minderjarigen geen e-sigaret meer aanschaffen. Dat kan namelijk nog altijd via het buitenland. Zo blijft de e-sigaret in het Verenigd Koninkrijk en België verkrijgbaar, en wordt deze volgens de Esigbond daar bovendien juist ingezet om mensen te laten stoppen met roken.

Met het verbod ontneemt de Staat die kans voor Nederlanders, stelt de organisatie. “Terwijl schadevermindering met een e-sigaret juist een belangrijke stap is om Nederland rookvrij te krijgen. De overheid stimuleert hier paradoxaal genoeg juist sigarettengebruik mee,” zegt Emil ’t Hart, voorzitter van de Esigbond.

Ook verwijst de branchevereniging naar de strenge regulering door de overheid in hun tabakspeciaalzaken. Daar vindt een verplichte leeftijdscontrole plaats en wordt de kwaliteit van producten gecheckt. Op die manier kunnen e-sigaretten alleen aan volwassenen worden verkocht. Bij een smaakjesverbod verdwijnen deze waarborgen volgens de Esigbond.