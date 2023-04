Europese beurzen dicht op Goede Vrijdag en tweede paasdag

De Europese aandelenbeurzen zijn op Goede Vrijdag dicht. Ook op maandag, tweede paasdag, wordt er niet gehandeld in Amsterdam, Londen, Parijs en Frankfurt. Wall Street houdt vrijdag eveneens de deuren gesloten, maar is maandag wel geopend.

Vrijdag komt nog wel het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid over maart naar buiten. Dat rapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. Deze week kwamen er meerdere cijfers die op een afzwakking van de arbeidsmarkt en economie van de Verenigde Staten wijzen. Daardoor werden de recessiezorgen aangewakkerd.

Beleggers in New York kunnen dus pas maandag reageren op dat banenrapport, terwijl Europese handelaren een dag langer moeten wachten. Volgende week begint ook het kwartaalcijferseizoen op Wall Street, met resultaten van de grote banken Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo op vrijdag.

De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag met een plus van 0,5 procent op 759,84 punten. Elders in Europa waren koerswinsten tot 1 procent te zien. De beurzen in New York gingen tot 0,8 procent vooruit.