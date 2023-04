Knot tegen NRC: ECB zeker nog niet klaar met renteverhogingen

De Europese Centrale Bank is “zeker nog niet klaar” met het verhogen van de rente. Dat zegt de president van De Nederlandsche Bank en ECB-gouverneur Klaas Knot in een interview met NRC. Volgens hem rest alleen nog de vraag met welke stap de rente moet worden verhoogd.

Gezien een kerninflatie van 6 procent in de eurozone, is een rente van 3 procent momenteel niet genoeg, aldus Knot. In de kerninflatie wegen sterk schommelende prijzen voor energie, voedsel, tabak en alcohol niet mee. De ECB kijkt vooral naar deze maatstaf, die steeg in maart, voor het nemen van een rentebesluit.

Hoeveel de rente dan nog omhoog moet, weet hij niet precies. De afgelopen keren bedroeg de verhoging een stap van een half procentpunt. Maar of een stap van een kwart procentpunt soelaas biedt, daar is Knot nog niet over uit. “Dat moeten we in de ECB-vergadering van mei gaan bepalen.” Daarbij acht Knot de kans “vrijwel uitgesloten” dat de rente aan het einde van dit jaar naar beneden gaat.

Door het verhogen van de rente maakt de centrale bank lenen duurder. Mensen en bedrijven zullen op den duur dan wat minder geld gaan uitgeven. Zo hoopt de ECB de vraag in de economie af te remmen en ervoor te zorgen dat de prijzen niet meer zo hard omhooggaan.

Knot gaat in het interview met NRC ook in op de veiligheid van banken in de eurozone, na de recente problemen met banken in Zwitserland en de Verenigde Staten. Volgens Knot ging het, anders dan tijdens de kredietcrisis van 2008, om renterisico in plaats van kredietrisico.

“In Europa wordt het renterisicobeheer heel serieus genomen, in de VS vaak minder”, aldus de centralebankbaas. Hij stelt dat in de VS alleen de acht grootste banken aan streng internationaal toezicht onderhevig zijn en niet de regionale banken. Het waren juist twee van die laatste categorie banken in Amerika, Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank, die omvielen. In Europa gelden die regels voor alle banken, stelt Knot.