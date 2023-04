Liter benzine kost weer meer dan 2 euro na ingreep OPEC+

De adviesprijs voor een liter benzine is deze week weer gestegen tot net boven de 2 euro. Ruwe aardolie is voor de derde week op rij duurder geworden en dat is te merken aan de pomp. De prijsstijging kreeg deze week een extra zet door het onverwachte besluit van oliekartel OPEC+ om de productie verder te verlagen.

Sinds medio maart zijn de olieprijzen met ongeveer een kwart geklommen. Eerder die maand gingen de prijzen nog flink onderuit door de onrust in de bankensector, maar inmiddels is er dus weer sprake van flink herstel. Op maandag sprong de olieprijs nog met ruim 6 procent omhoog, na het besluit van de OPEC+ om vanaf mei de productie met meer dan een miljoen vaten per dag te gaan verlagen om de prijzen te stutten.

De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) ligt momenteel op 80,46 dollar. Brent, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, kost 84,94 dollar per vat. Analisten hebben gezegd dat de olieprijzen nog verder kunnen gaan stijgen.

Volgens consumentencollectief UnitedConsumers ligt de adviesprijs voor een liter Euro95 nu op 2,030 euro. Dat was maandag nog 1,989 euro. Diesel is een fractie in prijs gestegen tot 1,762 euro per liter. Pompstationhouders kunnen overigens wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Automobilisten betalen die prijzen doorgaans alleen langs de snelweg. Bij pompstations elders liggen de prijzen vaak lager.