Nieuwssite: aantal faillissementen met ruim de helft gestegen

Het aantal faillissementen in Nederland is in het eerste kwartaal met ruim de helft gestegen, meldt faillissementsdossier.nl. Volgens de site, die veel schrijft over bankroeten, vielen vooral cafés, restaurants en (web-)winkels om.

Faillissementsdossier.nl heeft uitgezocht dat er van januari tot en met maart 781 bedrijven en instellingen failliet gingen tegen 506 in de eerste drie maanden vorig jaar. Dat komt neer op een toename met 54,3 procent. Het aantal failliete cafés en restaurants verdrievoudigde daarbij bijna en bedroeg 54.

Eerder meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eveneens dat het aantal bankroeten weer aan het oplopen is nadat er tijdens de coronajaren amper bedrijven op de fles gingen. Dat het aantal faillissementen lang vrij beperkt was had onder andere te maken met de coronasteun vanuit het kabinet waardoor ook bedrijven die in de basis niet gezond waren overeind konden blijven.

Inmiddels worden bedrijven niet meer vooral geplaagd door corona, maar door het flinke oplopen van de energieprijzen en de hoge inflatie in het algemeen. Daarvoor heeft de overheid eveneens steun opgetuigd. De laatste gegevens van het CBS zijn over de maand februari. Later deze maand volgen bij het statistiekbureau de faillissementscijfers van maart.

Kredietverzekeraar Atradius voorspelde onlangs in een rapport dat Nederland dit jaar te maken krijgt met fiks meer faillissementen dan vorig jaar. Dit betekent volgens de firma niet dat er opeens heel veel bankroeten zullen zijn, maar meer dat de faillissementscijfers terugkeren naar een normaal niveau. De verwachting is dat dit en volgend jaar nog lang niet zoveel bedrijven failliet gaan als in 2013, toen er een piek was in het aantal bedrijven dat noodgedwongen moest sluiten.