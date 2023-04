Tesla verlaagt prijzen opnieuw om vraag aan te jagen

Tesla komt in de Verenigde Staten opnieuw met een prijsverlaging voor zijn Model S en X in een poging om vraag naar zijn elektrische voertuigen aan te jagen. Dat doet Tesla omdat de aanschaf van de wagens te midden van de flink gestegen inflatie en opgelopen rente voor veel mensen steeds lastiger wordt.

Voor de Model S-sedan ben je op de thuismarkt van Tesla nu minstens 84.990 dollar kwijt, 5000 dollar minder dan vorige maand. De prijs voor de Model X begint nu bij 94.990 dollar, ook een korting van 5000 dollar.

Dit is al de derde prijsverlaging dit jaar van Tesla in de VS. Ook schrapte de onderneming al zijn prijzen in China, wat eveneens een zeer belangrijke markt is voor het bedrijf. “Prijs doet er echt toe”, verklaarde topman Elon Musk nog in januari. “Ik denk dat er een groot aantal mensen is die een Tesla-auto willen kopen, maar het niet kunnen betalen. En dus maken deze prijsveranderingen echt een verschil voor de gemiddelde consument.”

Tesla heeft het afgelopen kwartaal wel een recordaantal elektrische auto’s verkocht. Het waren er 36 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar van de 422.875 wagens waren er slechts 10.695 een Model S en X. Dit terwijl de ambities van het bedrijf groot zijn. Musk verwacht dit jaar 2 miljoen auto’s te verkopen, liet hij eerder weten. Dat is 52 procent meer dan vorig jaar.