Toerismebureau: Nederlanders pakken vaak vliegtuig voor vakantie

Veel Nederlanders gaan dit jaar op vakantie en nemen daarvoor vaak het vliegtuig. Volgens de Vakantie Sentiment Monitor van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) worden “intenties voor vakanties nu omgezet in concrete boekingen”. Het percentage Nederlanders dat inmiddels een vakantie heeft geboekt ligt nu op 40 procent, aldus het onderzoek. Dat was 25 procent begin dit jaar.

Bij het onderzoek werd ook gekeken naar vakantiegangers in België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De NBTC zegt dat Europa de favoriete vakantiebestemming is voor Nederlanders, met 60 procent van de vakanties. Daarbij is dus het vliegtuig met 48 procent het meest gekozen vervoersmiddel, maar ook de auto is een populaire manier om op vakantie te gaan. Van de ondervraagden gaf 37 procent aan de auto te pakken. De trein wordt slechts door 6 procent van de vakantiegangers gebruikt.

De populairste accommodatie onder vakantiegangers is een hotel of pension, gevolgd door een appartement. Ook wordt vaak een accommodatie gehuurd bij een particulier of een huis van familie, vrienden of kennissen. Onder Nederlanders scoren bungalowparken of campings relatief hoog. Een kwart van de Nederlanders is van plan in eigen land op vakantie te gaan.

Door de hoge inflatie passen veel mensen het vakantiegedrag wel aan, ziet de NBTC. Bijvoorbeeld door minder vaak per jaar op vakantie te gaan, voor een goedkopere accommodatie te kiezen of minder vaak uit eten te gaan. Vooral gezinnen kiezen ervoor om tijdens de vakantie te besparen op uitgaven.

NBTC-directeur Jos Vranken stelt dat veel mensen zich ook nog aan het oriënteren zijn op een vakantie. “Dus ook in de komende twaalf maanden gaan er nog meer vakanties geboekt worden, hetgeen aantoont dat op vakantie gaan ondanks alles een belangrijk goed blijft.”

De NBTC ziet ook dat Nederland een populaire bestemming blijft voor vakantiegangers uit Duitsland en België. Dat is volgens Vranken goed nieuws voor de Nederlandse toerismesector.