Topman JPMorgan Chase: bankencrisis lijkt voorbij

De crisis die vorige maand ontstond in de bankensector door het omvallen van twee regionale banken in de Verenigde Staten en vervolgens de noodverkoop van Credit Suisse aan UBS, lijkt voorbij te zijn. Dat zei topman Jamie Dimon van de grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase in een interview met nieuwszender CNN.

Zo viel de Californische Silicon Valley Bank om na een bankrun door klanten. De Amerikaanse overheid heeft vervolgens garanties geboden voor de banktegoeden. Maar volgens Dimon heeft slechts een handvol kredietverstrekkers vergelijkbare problemen en zullen ook die problemen opgelost worden. “Dus als er nog banken omvallen zullen dat waarschijnlijk de laatste zijn. Ik denk dat we aan het einde zijn van deze specifieke crisis.”

De topman van de grootste bank van de VS is wel van mening dat de recente bankenonrust de kans heeft vergroot dat de Amerikaanse economie in een recessie belandt, omdat mensen wat voorzichtiger zijn met het aangaan van leningen. Maar een recessie is geen zekerheid, aldus Dimon. Hij stelde verder dat de overheid niet overspannen moet reageren op de bankencrisis door veel meer regels op te leggen voor de bankensector.

Volgende week vrijdag komen JPMorgan Chase en andere grote Amerikaanse banken met kwartaalcijfers naar buiten. Dimon verwacht dat de bankensector goede resultaten zal laten zien over de afgelopen drie maanden.