Voedselprijzen een vijfde lager dan piek na begin oorlog Oekraïne

De wereldwijde prijzen van voedsel zijn in maart opnieuw gedaald en liggen ruim een vijfde lager dan de piek van een jaar geleden, berekende de Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Kort na de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 stegen de prijzen voor de belangrijkste basisgrondstoffen voor eten en drinken tot een recordhoogte. Beide landen zijn belangrijke graanexporteurs en de oorlog joeg de vrees aan voor tarwe- of maistekorten

De graadmeter waarmee de FAO de prijsontwikkelingen meet voor bijvoorbeeld graan, vlees en plantaardige oliën daalde tussen februari en maart met 2,1 procent tot 126,9 punten. In vergelijking met maart vorig jaar gaat het om een neergang van 20,5 procent.

Die afname was onder andere te danken aan goedkoper graan. Rusland en Oekraïne blijven de wereldmarkt volgens de FAO goed voorzien van graan, dankzij de verlenging van hun vorig jaar gesloten akkoord dat de export vanuit Oekraïense havens aan de Zwarte Zee mogelijk maakte. Daarnaast had Australië een goede tarweoogst en ziet het ernaar uit dat graan in Europa ook goed groeit. Ook oliën zoals zonnebloemolie of raapzaadolie werden goedkoper dankzij een ruim aanbod en relatief lage vraag.

Hoofdeconoom Máximo Torero van de FAO waarschuwt voor al te veel optimisme over de gedaalde prijzen. Zo is voedsel nog relatief duur en hebben sommige landen wel degelijk te maken met oplopende kosten voor de meest basale benodigdheden. “Dit is vooral het geval in ontwikkelingslanden die veel voedsel importeren, waarbij hun situatie is verslechterd door de waardedaling van hun valuta’s ten opzichte van de Amerikaanse dollar of de euro”, zegt hij. Een aantal armere landen kampt ook met hoge schulden, wat hun positie op de wereldmarkt verzwakt, stipt Torero aan.