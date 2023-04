Musk bezoekt China, mogelijk ook naar Tesla-fabriek Sjanghai

Tesla-topman Elon Musk bezoekt vanaf zaterdag China. Mogelijk gaat hij ook naar de fabriek van Tesla in Sjanghai, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Maar Musks schema staat nog niet helemaal vast en kan dus nog veranderen, waarschuwen zij.

Volgens verwachting gaat Musk, de op ééń na rijkste mens op aarde, op bezoek bij de lokale autoriteiten in Sjanghai. Die hebben veel macht omdat Tesla voor de Chinese markt volledig afhankelijk is van de fabriek in de Chinese haven- en zakenstad. China is na de Verenigde Staten de tweede markt voor de maker van elektrische auto’s en goed voor bijna een kwart van de omzet.

Het bezoek van Musk komt in een tijd waarin er veel spanningen zijn tussen de VS en China. Zo leidde een bezoek van de Taiwanese president Tsai Ing-wen aan de VS tot een grootscheepse Chinese militaire oefening rond dat eiland en zeggen de VS dat China met een spionageballon informatie over Amerikaanse militaire installaties probeerde te vergaren.