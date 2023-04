SchipholWatch gaat verzoek om handhaving vliegbewegingen doen

SchipholWatch gaat de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) vragen om op te treden tegen Schiphol en luchtvaartmaatschappijen. De stichting die zich inzet tegen verdere groei van de luchtvaart in Nederland wil dat de ILT zorgt dat de sector zich aan het Luchthavenverkeersbesluit (LVB) uit 2008 houdt. Volgens dit besluit mogen er niet meer dan 400.000 vluchten per jaar van Schiphol vertrekken.

In 2019 diende SchipholWatch ook al eens een handhavingsverzoek in. Dat werd toen afgewezen door een rechter, mede omdat die ervan uitging dat het zogeheten ‘anticiperend handhaven’ aan het einde van dat jaar zou worden beëindigd. Die praktijk bood ruimte voor meer vluchten in afwachting van een nieuw LVB waarin die extra vluchten in de wet zouden worden verankerd. Dat nieuwe besluit is er echter nog niet, ook omdat Schiphol nog wacht op een milieuvergunning.

Directe aanleiding voor het nieuwe handhavingsverzoek is het kort geding dat KLM en andere luchtvaartmaatschappijen deze week wonnen van de Staat, stelt SchipholWatch. De rechter in Haarlem bepaalde dat de overheid niet zomaar het aantal vluchten kan terugbrengen, maar dat eerst een zorgvuldige procedure moet worden doorlopen waarin ook naar alternatieven moet worden gekeken om overlast te beperken.

Maar SchipholWatch wil dat er eerder een einde komt aan wat de stichting als gedoogbeleid bestempelt. “Nu minister Harbers eerst een langdurige procedure moet doorlopen om tot krimp van het aantal vliegtuigbewegingen te komen, wordt burgers opnieuw rechtszekerheid ontzegd voor een onbepaalde periode”, stelt de stichting, die denkt een goede kans te hebben bij de rechter.

SchipholWatch meldt dat de ILT de minister eind 2021 al waarschuwde voor de onhoudbaarheid van het systeem van anticiperend handhaven. De stichting denkt dat dit de kans op succes bij de rechter nog verder vergroot. “De kans is groot dat de rechter het wel gehad heeft met dit continue gedraal en het anticiperend handhaven eigenhandig beëindigt”, aldus SchipholWatch.