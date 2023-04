Afgesneden wolvenkop bij Duitse natuurorganisatie neergelegd

Een wolvenkop met afgesneden tong is vrijdag aangetroffen bij een natuurbeschermingsorganisatie in Leiferde, een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen.

Kort na 07.00 uur kreeg de politie de melding over de afgehakte wolvenkop. Die was gevonden in de nabijheid van het NABU-Artenschutzzentrum, een organisatie die behoeftige inheemse wilde dieren verpleegt om ze daarna weer vrij te laten in hun natuurlijke leefomgeving.

In samenwerking met een wolvenexpert werd vastgesteld dat het daadwerkelijk om een kop van een wolf ging. Uitgezocht wordt nu of er een verband is met een eerdere vondst in maart van een wolvenlichaam zonder kop. Ook wordt onderzocht of het gaat om stroperij, laat de plaatselijke Duitse politie weten.