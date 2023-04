Duitse minister: harder optreden tegen omzeilen sancties Rusland

De Duitse overheid moet harder optreden tegen bedrijven die de westerse sancties tegen Rusland proberen te omzeilen. Dat heeft de Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck gezegd. Duitse bedrijven doen volgens hem bijvoorbeeld zaken met Rusland door goederen via andere landen te verschepen.

“We zijn dit verschuldigd aan de mensen in Oekraïne”, zei Habeck tegen mediabedrijf Funke. Hij stelt dat Duitsland hierbij kan leren van Denemarken dat scherp toezicht houdt op goederenstromen en douanegegevens voor eventuele onregelmatigheden. Volgens Habeck wordt daarbij bijvoorbeeld gekeken naar een grote partij goederen die eigenlijk voor Rusland was bestemd, maar ineens aan een ander land wordt geleverd. “Dat is een reden om eens scherp te kijken”, aldus de minister.

Hij stelt dat de Duitse autoriteiten dan ook scherper moeten letten op handelsstromen om zo te voorkomen dat de sancties tegen Moskou omzeild worden. Volgens de minister wordt nu nog onvoldoende gebruikgemaakt van de mogelijkheden. “Als dit meer doelgericht wordt toegepast kan onze autoritaire kracht worden versterkt.”

Vanwege de oorlog in Oekraïne heeft het Westen een reeks economische sancties en handelsbeperkingen aan Rusland opgelegd. Habeck kwam eind februari nog met voorstellen om het toezicht op het naleven van die sancties aan te scherpen. Hij stelt dat dit momenteel wordt besproken door Berlijn en de Europese partners van Duitsland.