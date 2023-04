Persbureau Xinhua: Tesla bouwt Megapack-fabriek in Shanghai

Tesla gaat een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van zijn Megapack-energieopslagsystemen bij de bestaande autofabriek van het bedrijf in de Chinese miljoenenstad Shanghai. Dat meldde het Chinese persbureau Xinhua. Tesla-topman Elon Musk is momenteel op bezoek in China.

Volgens Xinhua is er een ondertekeningsceremonie geweest waarbij de nieuwe fabriek werd aangekondigd. De bouw moet later dit jaar beginnen en de productie van Megapacks zou dan in het tweede kwartaal van volgend jaar moeten starten. Het zou de bedoeling zijn dat er jaarlijks 10.000 Megapacks geproduceerd gaan worden in Shanghai, waar Tesla ook een enorme fabriek voor elektrische auto’s heeft.

De Megapack is een batterijsysteem bijna zo groot als een zeecontainer dat kan worden gebruikt voor wind- en zonneparken om tijdelijk energie op te slaan. Die energie kan dan weer vrijgemaakt worden bij een piek in de vraag.

Een Megapack kan voldoende energie opslaan om gemiddeld 3600 huizen een uur lang van energie te voorzien. Tesla heeft al een Megapack-fabriek in het Californische Lathrop waar jaarlijks 10.000 van die batterijsystemen gemaakt kunnen worden.