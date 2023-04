BBC niet eens met Twitter-label ‘door de overheid gefinancierd’

De BBC is niet blij met het besluit van social media platform Twitter, dat de Britse omroep aanduidt als “door de overheid gefinancierd”. In een verklaring op zijn website geeft de BBC aan “altijd onafhankelijk geweest te zijn” en door het publiek gefinancierd te worden middels een wettelijk verplichte omroepbijdrage.

Eigenaar van Twitter Elon Musk heeft e-mailcontact gehad met de BBC. Daarin legt hij volgens de omroep uit dat de “koppeling aan eigendom en financieringsbron waarschijnlijk zinvol” is. Media-organisaties zouden volgens Musk “zelfbewust moeten zijn en niet ten onrechte moeten beweren dat er geen vooringenomenheid is”. “Alle organisaties hebben vooroordelen, sommige duidelijk veel meer dan andere. Ik moet opmerken dat ik BBC News volg op Twitter, omdat ik denk dat het een van de minst bevooroordeelde is”, aldus de Twitter-baas.

De jaarlijkse bijdrage behelst 159 pond (zo’n 181 euro) per huishouden. Dat was vorig jaar goed voor 71 procent van de totale inkomsten voor de BBC. Het bedrag wordt volgens de BBC vastgesteld door de Britse regering. Verder geeft de omroep aan meer dan 90 miljoen pond per jaar van de overheid te krijgen voor BBC World Service, een onderdeel dat voornamelijk een niet-Brits publiek trekt.

Maar die bijdragen staan los van de onafhankelijkheid, legt de omroep uit. De BBC verwijst daarbij naar zijn handvest, waarin staat dat de organisatie “onafhankelijk moet zijn”, onder meer over “redactionele en creatieve beslissingen”.

Een Amerikaanse radio-omroep kreeg eerder hetzelfde label als de BBC. Aan dit label ging echter al kritiek vooraf, nadat Twitter de omroep had aangeduid als “aan de Staat gelieerde media”. Daarmee werd de omroep in dezelfde hoek geplaatst als bijvoorbeeld Russische media. Volgens een verklaring van de radio-omroep heeft Musk toegegeven dat het label misschien niet de juiste was.

De labeling van deze media komt enkele dagen nadat de geverifieerde status van The New York Times op Twitter kwam te vervallen. Door die status wisten gebruikers van Twitter dat de pagina van de Amerikaanse krant authentiek is en geen nepaccount.