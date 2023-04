Nintendo wint op Japanse beurs na Mario-succes, Damrak gesloten

Nintendo heeft maandag stevig aan beurswaarde gewonnen in Japan. Beleggers reageerden enthousiast op de omzetrecords voor The Super Mario Bros. Movie in de eerste dagen na verschijnen. Hoewel bijvoorbeeld de beurs in Amsterdam op tweede paasdag gesloten blijft, werd er in Azië wel gewoon gehandeld.

Het aandeel Nintendo steeg bijna 4 procent. De animatiefilm over het bekende Nintendo-personage Mario heeft wereldwijd al meer dan meer dan 377 miljoen dollar opgebracht. Volgens filmwebsite The Wrap gaat het om de beste opening van een animatiefilm ooit. Dat record was voor Frozen 2, met 358 miljoen dollar in 2019.

Analisten hadden onlangs al aangegeven dat succes van de titel goed nieuws zou zijn voor Nintendo, want dit zou ook andere Mario-gerelateerde verkopen kunnen aanjagen. Ook werd er al gespeculeerd dat als de film populair is, er misschien ook wel een vervolgdeel komt, een Mario-serie of wellicht een filmproject met andere Nintendo-games zoals Metroid of Zelda.

Het algehele sentiment op de Aziatische beurzen was gemengd. De Nikkei-index in Tokio noteerde tussentijds 0,4 procent hoger, maar de beurzen in Shanghai en Shenzhen leverden tot 0,7 procent in. De terughoudende stemming in China had mogelijk te maken met de Amerikaanse marine die een torpedobootjager een missie liet uitvoeren in de Zuid-Chinese Zee. De actie viel op de derde dag van een driedaagse militaire oefening van China waarbij het land Taiwan omsingelt.

In Australië, Hongkong en de Filipijnen bleven de beurzen maandag net als de belangrijkste beurzen in Europa gesloten. Later op de dag gaat de handel in New York weI weer van start. Beleggers daar kunnen het Amerikaanse banenrapport van vrijdag verwerken. Ook kijkt Wall Street alvast vooruit naar later deze week, als de grote Amerikaanse banken de drukke periode met bedrijfscijfers aftrappen.