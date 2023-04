Tesla omlaag op negatief Wall Street, chipbedrijven omhoog

Tesla hoorde maandag bij de verliezers op de beurzen in New York na de aankondiging van een uitbreiding bij de bestaande Tesla-fabriek in Shanghai. De fabrikant van elektrische auto’s gaat in de Chinese miljoenenstad een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van zijn Megapack-energieopslagsystemen.

Het aandeel Tesla noteerde in de vroege handel op Wall Street 4,6 procent in de min. De Megapack is een batterijsysteem bijna zo groot als een zeecontainer dat kan worden gebruikt voor wind- en zonneparken om tijdelijk energie op te slaan. De nieuwe aankondiging laat zien dat Tesla ondanks de oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten toch flink in de belangrijke Aziatische markt wil blijven investeren.

Amerikaanse beleggers keerden maandag terug van een lang paasweekend. Op Goede Vrijdag werd er niet gehandeld op de beurs. Voor de Europese markten gold dat eveneens, maar zij waren maandag ook nog dicht. Vanwege de Pasen konden Amerikaanse beleggers nu pas het banenrapport van vrijdag verwerken. Daaruit bleek dat de groei van de werkgelegenheid in de VS in maart verder is afgezwakt.

De belangrijkste beursgraadmeters gingen kort na de openingsbel omlaag. De Dow-Jonesindex verloor 0,4 procent tot 33.369 punten. De breder samengestelde S&P 500 daalde 0,7 procent tot 4075 punten en techbeurs Nasdaq stond 1,2 procent lager op 11.947 punten.

De laatste tijd zijn er meer signalen dat de Amerikaanse economie aan het afkoelen is en er zijn zelfs zorgen over een recessie. Mogelijk kan de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, het daardoor nog rustiger aan gaan doen met het verhogen van de rente om de inflatie aan te pakken. De Fed zou zelfs kunnen stoppen met renteverhogingen.

Verder wonnen chipbedrijven als Micron Technology en Western Digital tot ruim 8 procent aan beurswaarde door het nieuws dat Samsung Electronics snijdt in zijn chipproductie. Het Zuid-Koreaanse bedrijf kampte in het afgelopen kwartaal met een fors gedaalde winst en zal de productie van halfgeleiders verlagen nu er sprake is van een overaanbod. Die laatste beslissing voedt de hoop dat de prijzen voor chips weer zullen stijgen.

Amerikaanse olie werd 0,2 procent minder waard en kostte 80,53 dollar per vat. Brent-olie daalde 0,4 procent in prijs tot 84,83 dollar. De euro was 1,0852 dollar waard, tegen 1,0922 dollar bij het slot van de beurs op donderdag.