Tupperware bijna gehalveerd op terughoudend Wall Street

Het aandeel van Tupperware Brands, producent van keukenspullen, raakte maandag in een vrije val op Wall Street. Het kwakkelende bedrijf maakte bekend dat het financieel adviseurs heeft ingehuurd om twijfels bij beleggers over de continuïteit van de onderneming weg te nemen. Dit schoot echter in het verkeerde keelgat bij aandeelhouders, Tupperware verloor in één dag bijna 49 procent van zijn beurswaarde.

Het gaat echter al langer slecht met de koers van Tupperware. In april vorig jaar stond het aandeel nog boven de 20 dollar, maandag eindigde Tupperware op 1,24 dollar.

De belangrijkste beursgraadmeters in New York wisten de openingsverliezen om te buigen in kleine plussen. Zo eindigde de Dow-Jonesindex 0,3 procent hoger op 33.586.52 punten en ging de breder samengestelde S&P 500 0,1 procent vooruit tot 4109,11 punten. Techbeurs Nasdaq sloot wel een fractie lager, op 12.084,35 punten.

Beleggers keerden maandag terug van een lang paasweekend. Op Goede Vrijdag werd er niet gehandeld op de beurs. Vanwege de Pasen konden Amerikaanse beleggers nu pas het banenrapport van vrijdag verwerken. Daaruit bleek dat de groei van de werkgelegenheid in de VS in maart verder is afgezwakt. De laatste tijd zijn er meer signalen dat de Amerikaanse economie aan het afkoelen is en er zijn zelfs zorgen over een recessie.

Chipbedrijven als Micron Technology en Western Digital gingen ruim 8 procent omhoog. Volgens beurshandelaren had dat te maken met Samsung Electronics die gaat snijden in zijn chipproductie. Het bedrijf kampte in het afgelopen kwartaal met een forse winstdaling en zal de productie van halfgeleiders verlagen nu er sprake is van een overaanbod. Die laatste beslissing voedt de hoop dat de prijzen voor chips weer zullen stijgen.

Chipfabrikant TSMC ging tegen de trend in ruim 1 procent omlaag. Het Taiwanese concern met een beursnotering in New York zag de opbrengsten vorige maand hard omlaag gaan. De belangrijkste chipleverancier van Apple lukte het daardoor voor het tweede kwartaal op rij niet om aan de verwachtingen van analisten te voldoen.

Apple verloor 1,6 procent. De verkoop van pc’s door Apple nam in het eerste kwartaal van dit jaar flink af. Het techbedrijf zag de sterkste krimp in de sector, maar ook andere computerfabrikanten kampen met overtollige voorraden en een zwakke vraag naar hun producten.

Tesla eindigde 0,3 procent lager. Het concern gaat in de Chinese stad Shanghai een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van zijn zogeheten Megapack-energieopslagsystemen. Dat is een batterijsysteem voor de tijdelijke opslag van stroom van wind- en zonneparken.