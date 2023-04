Tupperware huurt financieel adviseurs in, aandeel maakt duikvlucht

Het kwakkelende bedrijf Tupperware Brands heeft financieel adviseurs ingehuurd om twijfels bij beleggers over de continuïteit van de onderneming weg te nemen. Bij beurshandelaren schoot die mededeling echter in het verkeerde keelgat maandag; het aandeel van de producent van keukenspullen maakte op Wall Street een huiveringwekkende duikvlucht van liefst 43 procent.

De adviseurs zouden moeten helpen om de financiële structuur van Tupperware te verbeteren. Het gaat al tijden niet goed met de maker van keukenbenodigdheden zoals vershoudpotten en kooksets. Het bedrijf deed tijdens de coronapandemie nog goede zaken omdat meer mensen thuis aten en de verkoop van keukenbenodigdheden piekte.

Het concern slaagde erin om de bekende Tupperware-feestjes bij mensen thuis te vervangen door onlinebijeenkomsten. Maar inmiddels is de verkoop fors ingezakt. Het bedrijf gaf afgelopen november zelf aan te twijfelen of het zelfstandig kan blijven bestaan. De omzet in het derde kwartaal ging met een vijfde omlaag, terwijl het bedrijf met verlies draaide. Ook kampte Tupperware in november met problemen met banken, onder meer vanwege een schuld van honderden miljoenen dollars.