Wereldbank voorziet iets meer wereldwijde groei

De Wereldbank is iets positiever geworden over de economische groei wereldwijd voor dit jaar. De financiële instelling gaat nu uit van een groei van 2 procent. In januari was de verwachting nog 1,7 procent.

De opwaartse bijstelling is volgens Wereldbank-president David Malpass vooral het het gevolg van verbeterde vooruitzichten voor China, na de lockdowns vanwege de coronapandemie. De Chinese economie groeit dit jaar naar verwachting met 5,1 procent.

Ontwikkelde economieën zoals de Verenigde Staten doen het ook iets beter dan waar de Wereldbank begin dit jaar vanuit ging. De schuldenlast van ontwikkelingslanden neemt dit jaar naar verwachting echter wel toe, aldus Malpass. Hij voorspelde ook dat de Russische economie in 2023 met 0,2 procent krimpt, een lichte verbetering ten opzichte van de voorspelling van min 0,7 procent in januari.