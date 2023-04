ACM: belminuten op vaste lijn en sms’jes sinds 2019 gehalveerd

Het aantal belminuten via een vaste telefoonverbinding en het aantal sms’jes zijn sinds 2019 zowat gehalveerd. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in zijn Telecommonitor over 2022. Er werden afgelopen jaar wat meer mobiele nummers uitgegeven, waardoor het aantal nieuwe nummers daarvoor beperkt blijft.

Vorig jaar belden Nederlanders in totaal 4,8 miljard minuten via een vaste lijn, wat dus de helft is van het aantal minuten in het laatste jaar voor corona. Het aantal verstuurde sms’jes daalde van 3,3 miljard in 2019 naar 1,8 miljard vorig jaar. Andere manieren om berichten te versturen zoals WhatsApp vullen dat gat waarschijnlijk.

Van de 06-nummers is nu een kleine 89 procent uitgegeven. De vraag naar dergelijke nummers blijft hoog en jaarlijks komt er maar een beperkt aantal nummers weer vrij. Mogelijk komt er binnenkort wel een flink aantal nummers extra beschikbaar. Deze zogeheten 06760-nummers waren bedoeld voor toegang tot internet voor bepaalde diensten, maar zijn inmiddels niet meer in gebruik. Daardoor kunnen zij als 06-nummers worden hergebruikt.

Verder heeft de ACM veel nieuwe nummers uitgegeven voor apparaten die zelfstandig via internet communiceren. Deze 0970-nummers zijn in tegenstelling tot gewone telefoonnummers twaalf tekens lang. Van de circa 100 miljoen beschikbare nummers is al bijna de helft uitgegeven. De toezichthouder verwacht dat de vraag naar deze nummers sterk zal blijven toenemen.

De investeringen in vaste netwerken waren vorig jaar hoger dan die in mobiele, vooral door de aanleg van glasvezel. Inmiddels zijn er 5,7 miljoen glasvezelaansluitingen. Kabelaansluitingen zijn er nog altijd meer, namelijk 8 miljoen.