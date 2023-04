AEX begint hoger na lang paasweekeinde, aandacht voor Vopak

De Amsterdamse AEX-index lijkt hoger te gaan openen na een vierdaags paasweekeinde. Tankopslagbedrijf Vopak kan dinsdag op aandacht rekenen op het Damrak. Ook op andere Europese beurzen wordt een hogere opening voorzien, in navolging van de veelal positief gestemde Aziatische beurzen.

Vopak neemt de helft van de aandelen in de door Gasunie opgezette terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in de Groningse Eemshaven over. Wat Vopak daarvoor betaalt, maakte het bedrijf niet bekend. Verder zegt Vopak af te zien van een groot belang in een LNG-terminal in Hongkong. Door vertragingen in de aanleg vindt Vopak het project minder interessant.

Verzekeraar ASR kreeg een adviesverhoging van analisten bij Citi. Die stellen dat het aandeel te weinig waard is sinds de overname van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Aegon.

Biotechnologiebedrijf Pharming maakte bekend zijn eerste commerciƫle levering van het medicijn Joenja in de Verenigde Staten te hebben gedaan. Dat middel, dat werkt tegen de zeer zeldzame aandoening van het immuunsysteem APDS, werd eind vorige maand goedgekeurd door de Amerikaanse geneesmiddelentoezichthouder FDA. De eerste levering zorgt ervoor dat Pharming een mijlpaalbetaling van 10 miljoen dollar krijgt van Novartis, dat een exclusieve licentie heeft op het middel.

Sif stelde in een update dat de uitbreiding van zijn productiefaciliteit op de Maasvlakte voorspoedig verloopt en de eerste voorbereidende werkzaamheden inmiddels van start zijn gegaan. Ongeveer de helft van de 328 miljoen euro aan kosten voor de uitbreiding worden dit jaar uitgegeven, de rest volgt in 2024.

Investeringsvehikel Pegasus Europe maakte bekend van de Amsterdamse beurs te gaan verdwijnen. Het lege beursfonds, een zogeheten SPAC, is er niet in geslaagd om een bedrijf te vinden om over te nemen. Pegasus Europe werd gesteund door LVMH-topman Bernard Arnault en voormalig topman Jean Pierre Mustier van UniCredit en had haast 500 miljoen euro opgehaald in 2021. De aandeelhouders krijgen hun geld terug.

De beurzen in Aziƫ gingen dinsdag vrijwel allemaal omhoog, met uitzondering van die in Shanghai na een lager dan verwachte inflatie in China. Ook de Amerikaanse beurzen waren maandag overwegend licht positief gestemd. Zo eindigde de Dow-Jonesindex 0,3 procent hoger op 33.586.52 punten en ging de breder samengestelde S&P 500 0,1 procent vooruit tot 4109,11 punten. Techbeurs Nasdaq sloot wel een fractie lager, op 12.084,35 punten.