Alibaba stijgt in Hongkong na presentatie AI-chatbot

Techconcern Alibaba werd dinsdag flink hoger gezet op de beurs in Hongkong. Het Chinese bedrijf achter webwinkels als AliExpress presenteerde zijn door kunstmatige intelligentie (AI) aangedreven chatbot Tongyi Qianwen. Die bot moet net als ChatGPT van het Amerikaanse OpenAI zelf teksten kunnen schrijven op basis van simpele opdrachten, maar ook informatie op internet op kunnen zoeken.

Alibaba zei Tongyi Qianwen in al zijn producten, van webwinkels tot zoekmachines, te gaan inbouwen de komende tijd. Een tijdlijn daarvoor gaf het bedrijf niet, maar de koers werd 0,9 procent hoger gezet. Zoekmachinebedrijf Baidu, dat vorige maand als zijn chatbot Ernie aankondigde, verloor meer dan 7 procent.

Verder keken handelaren naar de inflatie in China die lager uitkwam dan verwacht, op 0,7 procent. De prijzen die producenten voor hun producten vroegen daalden vorige maand zelfs met 2,5 procent. Door de coronalockdowns in China waren veel producten duur, maar nu de maatregelen zijn opgeheven kunnen bedrijven weer volop draaien.

Aandelenbeurzen in Hongkong en Shanghai lieten een wisselend beeld zien. De Hang Seng in Hongkong pluste 0,1 procent, de beursgraadmeter in Shanghai leverde juist 0,4 procent in. De Nikkei in Japan dikte 1,4 procent aan en de Australische All Ordinaries kreeg er 1,3 procent bij in Sydney.

De Zuid-Koreaanse nationale bank besloot verder de rente niet verder te verhogen, voor de tweede keer op rij. De Kospi in Seoul steeg 1,4 procent.

Op de beurs in Seoul stond verder Samsung in de aandacht na de aankondiging van dat bedrijf om zijn productie van geheugenchips te verlagen. Dat moet ervoor zorgen dat de prijzen op de markt niet zakken onder een niveau waarop het Zuid-Koreaanse bedrijf winst kan maken.

Samsung steeg 1,1 procent. Branchegenoot SK Hynix, dat minder verschillende producten maakt dan Samsung, werd 1,4 procent hoger gezet.