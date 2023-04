ASR en chipbedrijven omhoog op groen Damrak

ASR was dinsdag een grote stijger op de Amsterdamse beurs. Na een koopadvies van Citi, werd de verzekeraar ruim 4,5 procent meer waard. Ook chipbedrijven hoorden bij de vroege stijgers op een positief gestemd Damrak.

Besi noteerde in de vroege handel een plus van meer dan 3 procent. Handelaren reageerden op de hogere koersen een dag eerder in New York, waar chipbedrijven omhoog gingen op het bericht dat Samsung de productie van geheugenchips verlaagt. Behalve Besi stonden ook ASMI en ASML hoger. ASMI won ruim 1 procent, chipmachinemaker ASML kreeg er 0,3 procent bij.

Verder ging Philips 1 procent omhoog. Beleggers in het medisch technologiebedrijf maken zich geen zorgen over een nieuwe terugroepactie van Philips van al gerepareerde slaapapneu-apparaten. Shell (plus 1,2 procent) kreeg een adviesverhoging van analisten van Redburn.

De AEX stond na een minuut of tien handelen 0,5 procent hoger op 763,95 punten. Beleggers hadden vier dagen vrijaf vanwege Pasen. De MidKap steeg 1,2 procent tot 940,77 punten. In Frankfurt, Londen en Parijs gingen de beurzen tot 0,9 procent omhoog.

Vopak werd 0,2 procent hoger gezet. Het tankopslagbedrijf neemt de helft van de aandelen in lng-terminal EemsEnergyTerminal in de Groningse Eemshaven over van Gasunie. Bij de kleinere bedrijven ging Pharming 1,9 procent omhoog. De eerste commerciële levering van het onlangs goedgekeurde medicijn Joenja werd in de Verenigde Staten gedaan. Daardoor krijgt Pharming een betaling van 10 miljoen dollar van partner Novartis.

Maker van funderingen voor windmolens op zee Sif steeg 1,5 procent. Dat bedrijf gaf aan dat de uitbreiding van zijn productiefaciliteit op de Maasvlakte vlot van start is gegaan.

In Zürich steeg Credit Suisse 1,3 procent. In het Zwitserse parlement wordt gedebatteerd over de overname van de in de problemen geraakte bank door UBS.

Amerikaanse olie werd 0,9 procent meer waard op 80,49 dollar per vat. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 84,86 dollar per vat. De euro was 1,0895 dollar waard.