Blik op inflatie bij nieuwe economische ramingen IMF

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) presenteert dinsdag zijn nieuwe ramingen voor de wereldeconomie. Daarbij zal de aandacht niet alleen naar de economische groei gaan, maar vooral ook naar inflatie die sinds de Russische inval in Oekraïne vorig jaar flink is opgelopen. Ook staan in het rapport van het IMF nieuwe cijfers over de Nederlandse economie.

Bij de laatste raming in januari ging het IMF voor dit jaar nog uit van een wereldwijde inflatie van 6,6 procent en volgend jaar zou het tempo van de prijsstijgingen verder moeten afnemen tot 4,3 procent. Daarbij was de verwachting dat de mondiale groei dit jaar waarschijnlijk terugzakt tot 2,9 procent. Volgend jaar zou de economische expansie dan wel weer licht aantrekken tot 3,1 procent.

In december wierp het fonds voor het laatst een blik op de Nederlandse economie. Deskundigen van het IMF spraken toen de verwachting uit dat de economie van Nederland dit jaar amper nog groei zou laten zien, terwijl het algehele prijsniveau in 2023 waarschijnlijk nog 4,2 procent verder zou oplopen.

Deze week worden in Washington ook de jaarvergaderingen van het IMF en de Wereldbank gehouden. Veel bewindspersonen van over de hele wereld zijn daarbij. Vanuit Nederland zijn dit onder anderen minister van Financiën Sigrid Kaag en president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB).

Er is voldoende om over te praten, want onlangs dreigde nog een bankencrisis toen twee Amerikaanse banken en Credit Suisse in de problemen kwamen en gered moesten worden. IMF-topvrouw Kristalina Georgieva waarschuwde vorige week daarnaast dat onder meer de allerarmste landen momenteel met zwakke groei kampen door de hoge inflatie, rentes en toegenomen internationale spanningen. Daardoor dreigen meer mensen met armoede en honger te maken te krijgen.