Chef grootste Britse werkgeversorganisatie ontslagen om wangedrag

De Confederation of British Industry (CBI), de grootste werkgeversorganisatie van het Verenigd Koninkrijk, heeft zijn directeur-generaal Tony Danker ontslagen wegens verdenkingen van seksueel wangedrag. De bedrijfslobbygroep heeft ook nog drie andere werknemers geschorst “in afwachting van verder onderzoek naar een aantal lopende beschuldigingen”.

Danker is volgens de CBI “met onmiddellijke ingang ontslagen na het onafhankelijke onderzoek naar specifieke klachten over wangedrag op de werkplek tegen hem”. De directeur legde begin maart zijn functie al neer om het onderzoek uit te laten voeren.

Volgens de Britse krant The Guardian beweren zeker twaalf vrouwen het slachtoffer te zijn van seksueel wangedrag door hooggeplaatste personen bij de CBI. Een van die vrouwen zegt dat ze is verkracht op een personeelsfeest.

“De beschuldigingen die de afgelopen weken over de CBI zijn geuit, zijn verwoestend”, stelt de organisatie in een verklaring. Volgens de Britse organisatie is het duidelijk dat er “ernstige tekortkomingen” waren in de manier waarop de organisatie heeft gehandeld.