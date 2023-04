Cyberaanval bij Duitse werf voor luxejachten en marineschepen

De Duitse scheepsbouwer Lürssen is getroffen door een cyberaanval met gijzelsoftware. Het bedrijf maakt luxejachten en militaire vaartuigen. Volgens lokale media liggen die werkzaamheden voor een groot deel stil.

“In samenspraak met interne en externe experts hebben we direct alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen en de verantwoordelijke autoriteiten ingelicht”, schrijft een woordvoerder van de scheepswerf. Het regionale nieuwsprogramma Buten un Binnen meldde eerder al dat de cyberaanval het bedrijf voor een groot deel tot stilstand heeft gebracht.

Lürssen is onder andere bekend als bouwer van de Dilbar, een 156 meter lang jacht in het bezit van een trustfonds dat in verband is gebracht met de Russische miljardair Alisjer Oesmanov. Duitse autoriteiten legden dit schip vorig jaar aan de ketting vanwege sancties tegen de vermeende vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin.

Bij een aanval met gijzelsoftware versleutelen cybercriminelen bestanden van een bedrijf. Dat gebeurt vaak om organisaties onder druk te zetten losgeld te betalen. Doen ze dit niet, dan dreigen daders ook vaak om de gestolen gegevens verder te verspreiden.