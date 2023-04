Duitse industrie bezorgd om energieprijzen na stoppen kernenergie

Stoppen met kernenergie opwekken kan zorgen voor hogere energieprijzen en een kleiner aanbod, waarschuwt Peter Adrian, president van de Duitse evenknie van de Kamer van Koophandel. Daarmee reageert hij op het besluit van Duitsland om aanstaande zaterdag de drie laatste kerncentrales van het land stil te leggen. Adrian zegt dinsdag tegen de krant Rheinische Post dat de grootste economie van Europa nog steeds vatbaar is voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

De energieprijzen zijn sinds de zomer van 2021 flink gestegen, mede vanwege de oorlog in Oekraïne. De laatste maanden zijn de prijzen van bijvoorbeeld gas aan het dalen, al zijn ze nog steeds hoger dan twee jaar geleden. Volgens Adrian zouden de drie kerncentrales dit weekend niet moeten sluiten, maar “blijven draaien tot het einde van de energiecrisis”.

Adrian stelt dat alleen dan kan worden voorkomen dat de energieprijzen de komende maanden fors stijgen en het aanbod krimpt. “Onlangs lagere energieprijzen zijn de kosten voor energie nog steeds hoog voor de meeste bedrijven in Duitsland. We moeten er alles aan blijven doen om het aanbod van energie uit te breiden en het in elk geval niet verder te beperken”, zegt Adrian.

Door de laatste drie kerncentrales uit te zetten, wil Duitsland verduurzamen zonder kernenergie te hoeven gebruiken. Het land wil al zo’n twintig jaar af van kernenergie en de centrales hadden eind vorig jaar uit moeten gaan. De plannen zijn uitgesteld vanwege de oorlog in Oekraïne en de lagere gastoevoer uit Rusland.