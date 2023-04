Extreme gasprijzen verviervoudigen omzet staatsenergiebedrijf EBN

Staatsbedrijf Energie Beheer Nederland (EBN) heeft naar eigen zeggen een “in verschillende opzichten bijzonder” 2022 achter de rug. De instantie, die namens de Staat gedeelten van het klimaat- en energiebeleid uitvoert, zag de omzet het afgelopen jaar verviervoudigen. EBN schrijft die stijging toe aan de “extreme gasprijzen” van het afgelopen jaar. De goede resultaten leveren de Staat nu 9,8 miljard euro op, inclusief de door het bedrijf af te dragen belastingen.

De omzet voor EBN bedroeg zo’n 12 miljard euro over 2022. Een jaar eerder was dat nog iets minder dan 3 miljard euro. Onder de streep staat een positief bedrag van bijna 4,3 miljard euro tegen 656 miljoen euro in 2021.

EBN stelt bij de publicatie van de jaarcijfers de focus vooral op de voorzieningszekerheid van gas te hebben gelegd. Nederland was tot voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne voor een derde afhankelijk van Russisch gas. Om die afhankelijkheid af te bouwen, heeft EBN ondersteuning verleend bij het inkopen van gas en het vullen van gasopslagen.

Een van die te vullen opslagen was Bergermeer, een gasveld bij Alkmaar; een verzoek dat EBN in het voorjaar van 2022 kreeg, vertelt topman van EBN Jan Willem van Hoogstraten. “Ruim voor de deadline hebben we dat voor elkaar gekregen, uiteindelijk was de berging maximaal gevuld. Alles met het oog op een mogelijke koude winter en de voorzieningszekerheid.” Ook voor dit jaar heeft EBN de taak gekregen om te helpen bij het op peil houden van de gasvoorraad in Bergermeer.

Minister Rob Jetten (Economische Zaken en Klimaat) zegt dinsdag in een interview met de Volkskrant dat er haast geboden was met het vullen van de voorraden. “We hebben verschillende scenario’s bekeken met de vraag hoe we de opslagen zo snel en goedkoop mogelijk konden vullen. Dat was uiteindelijk een regeling die stimuleerde dat alle bedrijven die ruimte hadden gehuurd in de opslag, die ruimte volledig zouden benutten. EBN kreeg daarnaast geld om de ruimte van Gazprom te vullen.”

In datzelfde interview geeft Van Hoogstraten aan dat EBN kon profiteren van die rol. “Dat gas sloegen wij op, maar verkochten we wel direct door aan partijen die het dan in de winter van ons zouden krijgen. Die handel heeft uiteindelijk dus geld opgeleverd.”