Luchtvaartbranche teleurgesteld over hoger beroep inzake Schiphol

De luchtvaartbranche is teleurgesteld dat minister Harbers in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter die krimp van het aantal vluchten dit jaar op Schiphol heeft verboden. “Het was immers overduidelijk in het kort geding dat de juiste procedures niet zijn doorlopen”, stelt voorzitter Marnix Fruitema van BARIN, de branchevereniging voor in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen.

Fruitema herhaalt dat “de vliegtuigmaatschappijen, Den Haag en de omwonenden allemaal hetzelfde willen”, namelijk “minder geluid en minder overlast”. “Daartoe zijn andere wegen te bewandelen dan het grove mes te zetten in het aantal vluchten”, aldus de BARIN-voorman. Die aanpak is volgens BARIN slecht voor de werkgelegenheid, bereikbaarheid van Nederland en het investeringsklimaat.

Schiphol laat desgevraagd weten dat de luchthaven nog bezig is om zijn “positie te bepalen”. KLM laat weten kennis te hebben genomen van het hoger beroep. “We bereiden ons erop voor.”