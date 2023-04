Marktonderzoeker: bedrijfsimago Twitter beter af zonder Musk

Om het vertrouwen van adverteerders terug te winnen, zou Twitter zijn bedrijfsimago moeten loskoppelen van het “persoonlijke merk” van eigenaar Elon Musk. Dat zegt hoofdanalist Jasmine Engberg van marktonderzoeker Insider Inteligence, die een prognose geeft voor de advertentie-inkomsten over dit jaar.

Insider Intelligence verwacht dat die inkomsten met ruim een derde zullen dalen. In oktober ging het onderzoeksbureau nog uit van dik 4,7 miljard dollar aan advertentie-omzet, dat bedrag is nu bijgesteld naar iets minder dan 3 miljard. “Het grootste probleem met de advertentiebusiness van Twitter is dat adverteerders Musk niet vertrouwen”, legt Engberg uit.

De overname van Twitter eind oktober vorig jaar leidde ertoe dat verschillende grote adverteerders zich van het platform terugtrokken. Volgens onderzoeksbureau Pathmatics waren in januari veertien van de dertig grootste adverteerders gestopt. Het weglopen gebeurde nadat Musk had aangekondigd de strikte controle op de inhoud die wordt verspreid wat los te laten. Ook ontsloeg hij ruim de helft van het personeel van Twitter, dat tot dan toe ongeveer 7000 mensen in dienst had.

De analisten voorspellen ook dat het gebruik van Twitter dit jaar zal afnemen met 2 minuten tot 34 minuten per persoon per dag. Dat zou komen door technische gebreken van het platform en de hatelijke inhoud van berichten. Ook was er in 2022 nog sprake van een soort Musk-effect. Zo veroorzaakten de ontwikkelingen rond de Twitterovername een piek in het Twittergebruik. “Die is nu verdwenen, omdat gebruikers hun interesse in de capriolen van Musk hebben verloren”, aldus Engberg.