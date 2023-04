Oud-toplieden klagen Twitter aan om vergoedingen rechtszaken

Drie oud-toplieden van Twitter klagen het socialmediabedrijf aan omdat zij vergoedingen willen voor rechtszaken, onderzoeken en een hoorzitting van het Amerikaanse Congres. Directieleden Parag Agrawal, Vijaya Gadde en Ned Segal zijn vorig jaar ontslagen door Elon Musk toen hij Twitter overnam. Volgens de oud-directieleden is Twitter gebonden aan afspraken om hen te vergoeden.

Zij stellen dat Twitter het drietal in totaal ruim een miljoen dollar schuldig is, omgerekend ruim 916.000 euro. In de aanklacht staan kosten vanwege onderzoeken bij de Amerikaanse toezichthouder voor effectenhandel SEC en het ministerie van Justitie. Waarom die onderzoeken precies zijn gehouden staat niet in de eis.

In documenten van de rechtbank staat dat Agrawal, tot zijn ontslag de hoogste baas van Twitter, en Segal, de voormalig financieel directeur, vorig jaar getuigenissen aflegden aan de SEC en met de autoriteiten “in gesprek blijven”. Ook startte de toezichthouder een onderzoek naar de aankoop van aandelen van Twitter door Musk. Gadde heeft als directeur juridische zaken Twitter verdedigd in een hoorzitting van het Congres over grote techbedrijven en de vrijheid van meningsuiting.

Afgelopen oktober werd Musk eigenaar van Twitter. Sindsdien is meer dan de helft van het personeel ontslagen. Zo heeft het bedrijf inmiddels geen communicatieafdeling meer. Het bedrijf ging niet in op vragen van persbureau AFP.