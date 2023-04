Privacywaakhond Frankrijk onderzoekt ChatGPT na klachten

De toezichthouder voor privacy in Frankrijk is een onderzoek gestart naar ChatGPT. Er zijn meerdere klachten over de technologie gekomen, meldt waakhond CNIL, de Franse versie van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is niet bekend waar die klachten over gaan.

ChatGPT gebruikt kunstmatige intelligentie om logisch klinkende teksten te schrijven. In korte tijd baarde het systeem veel opzien door teksten te creëren die lastig te onderscheiden zijn van werk van mensen.

Eind vorige maand besloot de toezichthouder in Italië, de Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), om ChatGPT voorlopig te verbieden. Volgens de toezichthouder houdt het bedrijf achter het systeem, OpenAI, zich niet aan de regels voor het verzamelen van persoonsgegevens. Ook zou het platform geen systemen hebben om de leeftijd van minderjarigen te controleren. OpenAI heeft een plan gemaakt om tegemoet te komen aan de Italiaanse zorgen. Italië is dat aan het bestuderen.

Nederland gaat vooralsnog niet over tot een blokkade. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt de situatie wel op de voet te volgen.

De Spaanse toezichthouder, de AEPD, wil dat de centrale Europese waakhond binnenkort vergadert over de aanpak van ChatGPT.

OpenAI is in 2015 opgericht door een paar belangrijke mensen uit de techwereld, onder wie Elon Musk (Tesla, PayPal, SpaceX, Twitter) en Reid Hoffman (LinkedIn). Microsoft heeft enkele miljarden in de onderneming gestoken. OpenAI heeft niet alleen ChatGPT ontwikkeld, maar ook de verbeterde versie GPT-4 en beeldenmaker DALL-E.