Rijkste man ter wereld verdwijnt via achterdeur van Damrak

Bernard Arnault verdwijnt stilletjes weer van de beurs van Amsterdam. De rijkste man ter wereld begon in 2021 een beursgenoteerd investeringsfonds met als doel om een financieel dienstverlener over te nemen en zo naar de beurs te brengen. Maar die zogeheten SPAC met de naam Pegasus Europe is er niet in geslaagd een geschikte overnamekandidaat te vinden en houdt begin mei op te bestaan.

Arnault is de oprichter en topman van luxeconcern LVMH. Dat zit achter modemerken als Louis Vuitton, Dior en drankenmerken als champagne van Moët en Chandon en cognac van Hennessy. Samen met voormalig UniCredit-topman Jean Pierre Mustier zat hij achter Pegasus Europe en het tweetal haalde 484 miljoen euro op bij beleggers. Daarmee moest binnen twee jaar een bedrijf worden overgenomen.

Nu dat niet is gelukt, wordt de SPAC, wat staat voor Special Purpose Acquisition Company oftewel een speciaal bedrijf dat alleen is opgericht om een andere onderneming over te nemen, beëindigd. Dat betekent dat het bedrijf van de beurs verdwijnt en aandeelhouders hun inleg grotendeels terugkrijgen. De afgelopen jaren heeft Pegasus Europe alleen bepaalde administratieve kosten gehad.

In 2021 was er sprake van een hausse aan SPACs, waarvan er de nodige voor de beurs in Amsterdam kozen. Meestal hebben die lege beurshulzen een vastgestelde periode om een bedrijf over te nemen. In Amsterdam zijn onder meer nog SPACs met namen als Brigade M3, Disruptive Capital Acquisitions Company, Epic Acquisition en European Healthcare Acquisition & Growth genoteerd.