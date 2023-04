Rotterdamse haven: CO2-uitstoot ruim 4 procent gedaald in 2022

De CO2-uitstoot van de industrie en de elektriciteitscentrales in de Rotterdamse haven is vorig jaar met 4,2 procent gedaald, maakte het havenbedrijf bekend. Dat komt neer op een CO2-reductie van 1 miljoen megaton.

De daling werd vooral veroorzaakt door de chemische industrie en de producenten van industriƫle gassen in het havengebied. Vanwege de hoge aardgasprijzen schroefden zij hun productie terug. Ze stootten daardoor 16 procent minder CO2 uit. De uitstoot van de kolencentrales nam echter met 6 procent toe.

“De hoge gasprijzen zorgden er ook voor dat de drie gascentrales in het havengebied minder draaiuren maakten, en de twee kolencentrales meer”, aldus de Rotterdamse haven. Bij elkaar wekten de kolen- en gascentrales minder elektriciteit op dan het jaar ervoor, omdat in Nederland steeds meer elektriciteit wordt geproduceerd met windturbines en zonnepanelen.

Volgens het bedrijf bleef de productie bij de olieraffinaderijen vorig jaar stabiel, vooral door een hoge vraag naar diesel. Daarbij nam de CO2-uitstoot licht af, met 1 procent.

Om de uitstoot in de haven in 2030, conform de Europese en Nederlandse ambitie, met 55 procent terug te brengen ten opzichte van 1990 moet een CO2-reductie van 13,2 Mton op jaarbasis plaatsvinden. “Projecten waar de industrie, het Havenbedrijf en partners nu aan werken tellen op tot een reductie van 13,7 Mton per jaar”, stelt het bedrijf.

Het gaat daarbij om projecten zoals de afvang en opslag van CO2 en de elektrificatie van de industrie. “Productie van met name biobrandstoffen leidt daar bovenop tot een forse vermindering van de uitstoot buiten de haven. Bij elkaar kan de industrie met projecten die in voorbereiding en uitvoering zijn, in 2030 ruim 40 procent van het Nederlandse CO2-reductiedoel realiseren”, aldus het Havenbedrijf Rotterdam.