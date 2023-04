Tesla aangeklaagd om intern verspreiden video-opnames van auto’s

De elektrische autofabrikant Tesla wordt voor de rechter gesleept voor het schenden van de privacy van de eigenaren van Tesla-auto’s. Aanleiding is onderzoek van persbureau Reuters, dat meldde dat medewerkers van Tesla toegang hebben tot videobeelden die de camera’s in de wagens opnemen. Die soms intieme of gênante video’s werden vervolgens binnen het bedrijf verspreid.

De opnames lopen uiteen van een naakte man die naar een Tesla loopt tot incidenten in het verkeer. Sommige beelden werden voorzien van commentaar, voordat deze in groepschats werden verspreid, meldde Reuters eerder. Op één van de video’s schept een Tesla een kind op een fiets. Die beelden verspreidden zich al snel door een Tesla-kantoor in Silicon Valley, staat in de aanklacht.

De Tesla-eigenaar die de aanklacht bij de rechtbank heeft ingediend spreekt van “smakeloos vermaak”. Zij wil een zogeheten ‘class action’ rechtszaak, waardoor het voor andere gedupeerden mogelijk wordt zich aan te sluiten. De eis is dat Tesla stopt met het “onrechtmatige gedrag” en een niet nader genoemde schadevergoeding betaalt.

Tesla gebruikt de videobeelden om autotechnologie te ontwikkelen die het mogelijk maakt auto’s zelfstandig te laten rijden. Voor het delen van die beelden geven de eigenaren toestemming op het touchscreen van hun auto. In een privacyverklaring voor klanten legt Tesla uit dat de beelden niet te herleiden zijn naar een specifieke klant.