Verloren miljardeninjecties nekken topman Zweeds pensioenfonds

De topman van het Zweedse pensioenfonds Alecta vertrekt per direct, nadat 2 miljard dollar aan investeringen is verdampt door de onrust bij regionale banken in de Verenigde Staten. De investeringen werden gedaan in Silicon Valley Bank, Signature Bank en First Republic Bank, banken waar geen enkel ander pensioenfonds zoveel in had geïnvesteerd als Alecta.

Het pensioenfonds heeft moeite om de klap te boven te komen. Eerder gaf Alecta al aan grote investeringen in markten ver buiten thuismarkt Zweden te willen terugschroeven. Om het vertrouwen van pensioenspaarders verder te herstellen, werd topman Magnus Billing vorige week al met verlof gestuurd, naar nu blijkt in aanloop naar zijn vertrek.

Billing wordt tijdelijk opgevolgd door zijn plaatsvervangend topvrouw Katarina Thorslund. Ondertussen is het wervingsproces voor een nieuwe chef al opgestart.