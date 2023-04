Zwitserse parlementariërs stemmen in met redding Credit Suisse

Een van de twee kamers van het Zwitserse parlement heeft dinsdag financiële garanties in een reddingspakket van 109 miljard Zwitserse franken voor de bank Credit Suisse goedgekeurd. Dat is ruim 110 miljard euro. De kamer gaf met terugwerkende kracht groen licht voor het pakket tijdens een debat van drie dagen over de crisis bij de bank. De andere kamer moet nog instemmen met het pakket.

Credit Suisse raakte in financiële problemen na jaren van schandalen, verliezen en mislukkingen in risicobeheer. De bank dreigde failliet te gaan, maar werd vorige maand overgenomen door een andere grote Zwitserse bank, UBS.

Het Zwitserse parlement uitte dinsdag in het debat kritiek op het management van de grote bank Credit Suisse. Zo zei Hansjörg Knecht, een lid van de Zwitserse Volkspartij, dat “het leiderschap van Credit Suisse verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn acties. Dat wordt niet alleen gedicteerd door eerlijkheid.”

Knecht stelt daarnaast dat tienduizenden werknemers vrezen voor hun baan. Al voor de overname wilde Credit Suisse 9000 banen schrappen komende jaren. Mogelijk sneuvelen vanwege de overname nog meer banen.

“De juridische mogelijkheden tegen de verantwoordelijke bankiers en de mogelijkheden om bonussen terug te vorderen moeten zo volledig mogelijk worden benut” vindt partijleider van de liberalen Thierry Burkart.

Ook zijn parlementsleden niet blij dat ze buitenspel zijn gezet bij het sluiten van de deal. De overeenkomst werd ondertekend door een kleine groep parlementsleden, de rest had er niks over te zeggen. Afgelopen donderdag werd bekend dat de Zwitserse overheid onderzoek gaat doen naar het einde van Credit Suisse.

Het Zwitserse kabinet verdedigt in het debat zijn rol in de overname en stelt dat de bemoeienis van de overheid nodig was om te voorkomen dat de bank zou omvallen. Volgens de Zwitserse president Alain Berset zou het falen van Credit Suisse “rampzalige gevolgen” hebben. “De Bondsraad was verplicht om in te grijpen om de stabiliteit zowel in Zwitserland als internationaal te handhaven en om de economie te beschermen,” zei hij.

Volgens de Zwitserse minister van Financiën Karin Keller-Sutter moet het land risico’s nemen om wereldwijd een financieel centrum te blijven. Ze zegt dat liquiditeit van de bank al terugvloeit. Dit kan bijvoorbeeld contant geld zijn of bezittingen die snel kunnen worden omgezet in contant geld.