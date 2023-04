Amsterdamse AEX lager, techinvesteerder Prosus fors onderuit

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag in het rood geƫindigd, vooral onder druk van een fors koersverlies voor techinvesteerder Prosus. Elders in Europa lieten de beurzen wel groene cijfers zien. Daarbij ging de aandacht van beleggers vooral uit naar nieuwe cijfers over de Amerikaanse inflatie. De inflatie in de Verenigde Staten is in maart afgezwakt vergeleken met een maand eerder.

De AEX sloot met een min van 0,5 procent op 759,54 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 936,87 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent. Door de afkoelende inflatie kan de Amerikaanse centrale bank het nog kalmer aan gaan doen met het verhogen van de rente.

Prosus bungelde onderaan de hoofdindex op Beursplein 5 met een verlies van 6,2 procent. Op de beurs in Hongkong ging techconcern Tencent, waarin de investeerder een groot belang heeft, namelijk flink omlaag. Die koersdaling kwam weer door speculaties dat Prosus de verkoop van aandelen in de Chinese internetgigant zou willen versnellen.

Speciaalchemiebedrijf DSM was koploper in de AEX met een winst van 2,9 procent. Universal Music Group (UMG), het muzieklabel achter onder meer Taylor Swift en Drake, ging 0,8 procent vooruit. Volgens zakenkrant Financial Times wil UMG dat streamingdiensten als Spotify, Deezer en Apple Music diensten op basis van AI weren van hun platforms. UMG zou niet willen dat die diensten aan de haal gaan met muziek en teksten van artiesten om daar zelf van te leren hoe ze muziek en tekst moeten genereren.

In Stockholm kelderde de koers van de noodlijdende Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS bijna 26 procent. Het Deense persbureau Berlingske meldde dat SAS van de beurs zou kunnen worden gehaald. Investeringsfonds Apollo en de Deense staat zouden dan gezamenlijk eigenaar worden van SAS. Volvo Trucks deed het wel goed in Stockholm met een plus van 7,4 procent. De Zweedse vrachtwagenfabrikant zei een sterk kwartaal achter de rug te hebben qua verkopen.

Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent meer waard op 82,86 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 87,07 dollar per vat. De euro was 1,0976 dollar waard, tegen 1,0912 dollar een dag eerder.