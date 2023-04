Bekende belegger Warren Buffett zet aandelen in beweging in Azië

’s Werelds grootste chipfabrikant, het Taiwanese TSMC, hoorde woensdag bij de verliezers op de Aziatische beurzen. Dat gebeurde na uitlatingen van de bekende Amerikaanse belegger Warren Buffett over waarom zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway zich vrijwel volledig heeft teruggetrokken uit de belangrijkste chipleverancier van Apple. Bij dat besluit zouden ook de internationale spanningen rond Taiwan een rol hebben gespeeld, meldde de Japanse zakenkrant Nikkei.

TSMC leverde in Taipei bijna 1 procent aan beurswaarde in. Ook andere Aziatische aandelen kwamen in beweging door opmerkingen van de inmiddels 92-jarige Buffett. De ‘superbelegger’ heeft volgens Japanse media bij zijn bezoek aan Tokio gezegd dat hij “erg trots” was op zijn investeringen in Japanse handelshuizen. Daarop won Mitsubishi Corporation zo’n 2 procent en Marubeni Corporation kreeg er meer dan 3 procent aan beurswaarde bij.

De algehele stemming bij beleggers in Azië was overwegend positief. Zo won de Nikkei-index in Tokio tussentijds 0,6 procent. Ook de graadmeters in Seoul, Shanghai en Shenzhen lieten kleine plussen zien. De beurs in Hongkong zakte wel 0,8 procent. Volgens kenners speelt daarbij mee dat de markt in spanning wacht op nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers. Daarbij nemen beleggers soms posities in om zich voor te bereiden.

In Hongkong ging techconcern Tencent ruim 4 procent omlaag door speculaties dat zijn controlerende aandeelhouder Prosus, dat in Amsterdam is genoteerd, de verkoop van aandelen in de Chinese internetgigant zou willen versnellen. Prosus is namelijk van plan om nog eens 96 miljoen Tencent-stukken van de hand te doen. Die stap zou erop kunnen wijzen dat de techinvesteerder zijn beleid ten aanzien van Tencent-aandelen aan het veranderen is.