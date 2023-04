Beleggersvereniging Fibonacci eist 51 miljoen van BinckBank

Beleggersvereniging Fibonacci eist een schadevergoeding van 51 miljoen euro van handelsplatform BinckBank. Dat had begin 2015 de gehele portefeuille van Fibonacci geliquideerd zonder overleg. Volgens BinckBank misleidde Fibonacci zijn leden en was er sprake van een pyramidespel. Maar de beleggersvereniging won sindsdien alle rechtszaken over de kwestie, tot aan de Hoge Raad aan toe.

Met de schadeclaim wil Fibonacci nu een einde aan de kwestie maken. Daarvoor is weer een juridische procedure nodig omdat de rechter nog geen uitspraak deed over de hoogte van de geleden schade.

Op het moment van de liquidatie had Fibonacci 16.000 optiecontracten in bezit en 7,1 miljoen euro aan saldo bij BinckBank. Dat verdween grotendeels en Fibonacci begroot de geleden schade op dat moment en de sindsdien verschuldigde wettelijke rente op 12 miljoen euro. Maar Fibonacci zegt dat als BinckBank de vereniging had door laten gaan met beleggen, dat die posities in de afgelopen acht jaar 51 miljoen euro waarde hadden opgeleverd. Dat is dus het bedrag waar de vereniging eigenlijk recht op meent te hebben.

BinckBank werd in 2019 overgenomen door het Deense Saxo Bank.