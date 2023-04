Boze Belgische vakbondsleden bij vergadering Ahold Delhaize

Tientallen vakbondsleden uit Belgiƫ hebben in Zaandam bij de ingang van de aandeelhoudersvergadering van winkelconcern Ahold Delhaize geprotesteerd. Met luid gejoel en leuzen tegen topman Frans Muller maakten ze duidelijk dat ze fel gekant zijn tegen de verkoop van Belgische winkels van dochterbedrijf Delhaize aan franchisenemers. Daardoor verslechteren de arbeidsvoorwaarden voor personeel en neemt de kans op baanverlies toe, vrezen de bonden ACV Puls en BBTK.

Demonstranten riepen onder andere “Franske Muller zakkenvuller” en “we zullen niet vertrekken”. Leden van de socialistische vakbond BBTK vinden dat naar schatting 9200 werknemers van 128 winkels “feitelijk worden gedumpt” doordat ze overgaan naar zelfstandige winkeluitbaters.

“We laten Ahold Delhaize in de spiegel kijken. Ze verhogen het dividend met ruim 10 procent, maar die hogere winst komt op kap van het personeel. Ahold Delhaize laat zich van zijn lafste kant zien”, zei een BBTK-lid. Edwin Muller van ACV Puls vulde aan dat het een wrang gevoel is dat de sociale zekerheid van veel winkelbediendes achteruitgaat terwijl onder aandeelhouders meer winst wordt verdeeld.

In totaal stond een groep van ruim honderd Belgische vakbondsleden voor een ingang van evenementencentrum Taets in Zaandam. Een politieagent stond erbij om in de gaten te houden of de gemoederen niet te hoog opliepen. Aandeelhouders konden gewoon naar binnen, ook omdat verderop een andere ingang open was. FNV is ook aanwezig bij de aandeelhoudersvergadering. De vakbond heeft aandelen van Ahold Delhaize en is van plan een werkneemster van Etos aan het woord te laten. Volgens FNV-bestuurder Cindy Onvlee verdienen winkelmedewerkers te weinig om een leefbaar loon te verdienen en die boodschap probeert FNV over te brengen.

Bij veel supermarkten van Delhaize staken medewerkers. De supermarktketen heeft naar verschillende supermarkten deurwaarders gestuurd om die stakingen ongedaan te maken.

De aandeelhoudersvergadering trekt meerdere actiegroepen. Milieudefensie-leden met aandelen van het winkelconcern gaan bijvoorbeeld vragen stellen over het klimaatbeleid van het bedrijf en FNV vraagt om hogere lonen voor werknemers.