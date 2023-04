Deelbakfietsbedrijf Cargoroo breidt uit in binnen- en buitenland

De Nederlandse aanbieder van deelbakfietsen Cargoroo breidt flink uit. Dat gebeurt zowel in steden waar het bedrijf al actief is en waar meer fietsen bijkomen als in nieuwe steden. De uitbreiding wordt betaald uit een recente investeringsronde en een crowdfundingsactie die momenteel nog loopt. Ook werd een lening afgesloten.

In steden als Amsterdam en Den Haag gaat Cargoroo flink meer fietsen neerzetten. In Amsterdam zijn er nu nog 110 deelbakfietsen en dat worden er volgend jaar minimaal 750 meer. In Den Haag gaat het aantal Cargoroo-fietsen van 200 naar 500. Daarnaast wordt het bedrijf later deze maand actief in Rotterdam, de enige van de vier grote steden waar Cargoroo nog niet werkte.

Ook buiten Nederland breidt Cargoroo uit. In Berlijn komen er een kleine 250 deelbakfietsen bij zodat daar uiteindelijk 350 Cargoroo-fietsen beschikbaar komen. Onlangs is Cargoroo ook in het Franse Lyon van start gegaan, in samenwerking met reclame-exploitant JCDecaux.

In Nederland is Cargoroo onder meer ook actief in Eindhoven en Arnhem. Daarbuiten kunnen ook de inwoners van de Belgische steden Antwerpen, Leuven en Mechelen een elektrische bakfiets van het bedrijf huren.