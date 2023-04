Eurostar: Amsterdam moet volwaardige Europese treinreishub worden

Amsterdam moet uitgroeien tot een volwaardige Europese hub voor treinreizen door Europa. Dat zegt topvrouw van de Eurostar Group Gwendoline Cazenave in een interview met het ANP. Voorbereidingen daarvoor worden volgens haar al getroffen, naar verwachting zijn alle aanpassingen in 2025 gereed. Onder meer op die manier werkt de Eurostar Group, waar zowel de Thalys als Eurostar onder vallen, aan zijn doel om jaarlijks 30 miljoen reizigers te verwerken tegen 2030.

Momenteel vertrekken dagelijks vier treinen uit de hoofdstad richting Londen. Daarin bevinden zich ook intercontinentale reizigers die Nederland binnen komen met het vliegtuig en in Amsterdam de trein pakken. Op termijn zou Cazenave daar nog een vijfde trein aan toe willen voegen. “Die trein moet wat vroeger op de dag gaan rijden, waardoor het met name voor zakelijke reizigers aantrekkelijker wordt om voor een treinreis te kiezen. Zij vertrekken dan vroeg uit Amsterdam en kunnen zo op tijd in Londen zijn voor afspraken.”

De groeiende vraag naar treinreizen is inmiddels weer aangetrokken, nadat de coronacrisis het treinverkeer in Europa vorig jaar nog had platgelegd. Cazenave vertelt dat het aantal passagiers in de Eurostar en Thalys in maart vorig jaar nog maar op respectievelijk 10 procent en 30 procent van de capaciteit zat van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. “Maar van de een op de andere dag trok de vraag weer aan, en tegen mei zaten we voor beide trajecten op 80 procent.” Inmiddels rijden beide treinen weer op volle sterkte.

Maar om verder te groeien zijn wel veranderingen nodig. In Amsterdam liggen daar al plannen voor. Op Amsterdam Centraal moeten uiteindelijk 600 mensen aan boord van een Eurostar-trein kunnen stappen, momenteel is die capaciteit nog beperkt tot 200 door de omvang van de terminal waar de paspoortcontroles worden uitgevoerd. Terwijl de capaciteit van een trein 900 reizigers bedraagt. Onder meer de inrichting van de stations vormt daardoor een van de grootste obstakels richting de doelstelling van 30 miljoen reizigers per jaar.

Ook de spoorinfrastructuur in Nederland bemoeilijkt het verder groeien. Maar Cazenave blijft optimistisch, volgens haar is de reizigersdoelstelling nog altijd realistisch. De samenwerking met partijen als NS en ProRail voor wat betreft de dienstregeling is daarvoor “de toekomst”, aldus de Eurostar-topvrouw, ook met het oog op die vijfde dagelijkse trein richting Londen. “Zo moeten we ervoor zorgen dat we voldoende capaciteit hebben om te werken aan een duurzamere wereld en een duurzamere manier van reizen.”

Cazenave denkt voor nu nog niet aan het uitbreiden van het aantal bestemmingen, daarvoor moeten eerst de infrastructuur en dienstregeling goed op elkaar aansluiten. Tegen het einde van het jaar verdwijnt de Thalys bovendien van het spoor, het gevolg van een fusie met Eurostar. Vanaf dat moment reizen passagiers ook met een Eurostar-trein richting Brussel en Parijs, daar waar nu nog een Thalys-trein rijdt.