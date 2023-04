FNV blaast staking bij Aviko af na nieuw loonbod

Een dreigende staking woensdagavond bij aardappelverwerker Aviko in Lomm (Limburg) is op de valreep afgewend. De FNV en de directie bereikten overeenstemming over een nieuwe loonsverhoging, maakte FNV Voedingsindustrie bekend. Iedereen krijgt er 6 procent, plus 65 euro per maand salaris bij.

“Voor een groot deel van de werknemers bij Aviko betekent dit dat hun loon met 8 procent stijgt”, aldus bestuurder Robert Wonnink van FNV Voedingsindustrie. “Wij vinden dit voldoende om voor te leggen aan onze leden. Die beslissen binnenkort met elkaar of het voor hen ook genoeg is en of de acties bij Aviko daarmee definitief voorbij zijn.”

Ook komen er regelingen om oudere werknemers te ontlasten. In hun laatste jaren hoeven zij minder te werken en mensen met zwaar werk kunnen eerder stoppen. Daarnaast worden twee van de zes zogeheten opkomstdagen afgeschaft. Het gaat daarbij om dagen waarop mensen in de vijfploegendienst extra moeten werken, volgens de bond vaak op hun vrije dag.

Bij de producent van aardappelschijfjes, ovenfrites en rösti werken zo’n duizend mensen. Het bedrijf heeft vestigingen in Steenderen, Lomm, Dronten en Katwijk. Vorige week brak er een 24-uursstaking uit in de vestiging van het bedrijf in Steenderen. De vakbond dreigde vervolgens met een staking van twee etmalen vanaf woensdagavond bij Aviko in het Limburgse Lomm. Die gaat dus niet door, nu beide partijen tot overeenstemming zijn gekomen.