Honderd klimaatactivisten bij vergadering Ahold Delhaize verwacht

Bijna honderd leden van Milieudefensie zijn van plan op de aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize in Zaandam vragen te stellen over het klimaatbeleid van het winkelconcern achter ketens als Albert Heijn, Etos en Delhaize. Ze vinden de doelstellingen die het bedrijf zelf heeft onvoldoende om de opwarming van de aarde tegen te gaan, legt voorzitter van Milieudefensie Winnie Oussoren uit in de aanloop naar de vergadering.

“Alles wat er gezegd wordt, is juridisch bindend. Dus we vragen topman Frans Muller met ja of nee te antwoorden op de vraag of Ahold Delhaize zich toelegt op de klimaatafspraken van Parijs”, legt ze uit. “Eigenlijk verwacht ik veel wollig taalgebruik dat eromheen draait. Maar als het geen ja is, is het een nee. Dat nemen we mee voor een mogelijke rechtszaak”, voegt ze eraan toe.

Milieudefensie vindt dat Ahold Delhaize in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 45 procent moet hebben verlaagd ten opzichte van 2020, terwijl het bedrijf zelf mikt op 37 procent minder emissies. Die 45 procent stond ook in het Shell-vonnis waarmee Milieudefensie via de rechter afdwong dat het gas- en olieconcern meer moest doen tegen klimaatverandering.

Op een podium liet Milieudefensie voorafgaand aan de vergadering enkele bekende mensen aan het woord over hun zorgen over het klimaat. Advocate Bénédicte Ficq riep op tot samenwerking om een probleem aan te pakken waar mensen “niet polariserend naar moeten kijken” omdat het iedereen raakt. Maar ze voegde eraan toe dat “multinationals niet moeten denken dat zij het voorrecht hebben” om te bepalen wat de toekomst van de planeet is.

Actrice Anniek Pheifer zei dat haar kind ooit vroeg of ze in de toekomst nog wel op aarde kan leven, na de klimaatverandering. “Allemachtig, wat zeg je dan tegen een kind?”, sprak ze. “Ik zei dat ik ook bang ben, en dat het leven er een stuk moeilijker uit gaat zien. Maar er zijn oplossingen, we kunnen de veestapel halveren en andere maatregelen nemen.” Zo vindt Pheifer zelf dat de regering grote bedrijven moet dwingen om hun uitstoot te verlagen.