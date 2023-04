Huren vrije sector gedaald, maar grote verschillen tussen steden

De gemiddelde huurprijs in de vrije huursector is in het eerste kwartaal van dit jaar licht gedaald vergeleken met een jaar eerder. De gemiddelde vierkantemeterprijs kwam in het afgelopen kwartaal uit op 16,85 euro. Dat is een daling van bijna 2 procent op jaarbasis. In de eerste drie maanden van 2022 was de prijs per vierkante meter nog 17,18 euro, meldt huurwoningenplatform Pararius woensdag op basis van het huuraanbod op de site.

Ondanks de lichte daling op landelijk niveau, noteert Pararius met name in enkele grote en middelgrote steden ook flinke prijsstijgingen. De gemiddelde vierkantemeterprijs steeg het hardst in Den Haag met 6,4 procent vergeleken met jaar eerder. Dat komt neer op 18,19 euro per vierkante meter. In Amsterdam lagen de huren 5,7 procent hoger en was de prijs per vierkante meter met 25,68 euro het hoogst. Van de vijftien grootste steden was er alleen een daling in Nijmegen (1,2 procent) en Groningen (0,9 procent).

Jasper de Groot, directeur van Pararius, stelt dat de stijging voornamelijk komt door krapte op de huurmarkt. Die wordt volgens hem onder andere veroorzaakt door het wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) waarmee een maximumprijs in de vrije huur wordt vastgesteld. Hierdoor zouden ruim 327.000 woningen uit het vrije huursegment terugvallen naar de goedkopere sociale huursector. Daardoor zouden veel huurders niet in aanmerking komen voor die woningen omdat ze daar te hoge inkomens voor hebben.

Verhuurders zouden uit voorzorg hun huurwoningen daardoor verkopen. “Vervolgens komen deze woningen terug op de markt voor de hogere inkomens, waardoor de middeninkomens wederom buiten spel blijven”, aldus De Groot.