Marketingtools steeds belangrijker in het onderscheidend vermogen van zorginstellingen

Branding, marketing, positioneren, de inzet van marketingtools was tot voor kort taboe voor veel zorgorganisaties; het zou niet bij de zorgsector passen en het ligt ethisch niet op een lijn met de ethiek die binnen de zorg heerst. Voor veel zorgverleners klinkt het bovendien als een ‘ver van mijn bed’-show. Healthcare marketing is geen eenvoudige klus. Het is een markt met strenge wet- en regelgeving en complexe producten en diensten, waar veel stakeholders zoals inkopers en beleidsmakers in ziekenhuizen, maar ook specialisten actief zijn. Toch lijken de marktontwikkelingen deze gedachten in te halen.

Marktontwikkelingen

Patiënten krijgen veel meer inzicht in de prestaties van ziekenhuizen en andere instellingen en patiënten krijgen bovendien steeds meer keuze. De zorg bevindt zich in een vrije markt waar organisaties zich meer en meer zelfstandig staande moeten zien te houden. Logisch gevolg is een groeiende behoefte aan onderscheidend vermogen om te kunnen concurreren.

Zeker in tijden van tekorten, zoals nu bijvoorbeeld het zorg personeelstekort, kan de inzet van non-profit marketing dan ook van groot belang zijn. En niet alleen voor de organisatie en het vinden van geschikt zorgpersoneel maar ook om cliënten/patiënten altijd de juiste zorg te kunnen blijven bieden. Inmiddels zien steeds meer zorgorganisaties dan ook in dat marketing zeer effectief werkt om de bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk te kunnen blijven draaien.

Tekort aan zorgpersoneel

Zeker als we kijken naar het groeiende personeelstekort komen zorginstellingen er niet meer onderuit om hun naamsbekendheid te vergroten teneinde personeel te kunnen werven. Eind dit jaar is er in onder meer de ziekenhuis-, verpleeghuis-, jeugd- en gehandicaptenzorg namelijk een tekort van zo’n 56.000 mensen. In 2032 dreigt het tekort op te lopen tot meer dan 155.000 werknemers. De nood is dus hoog als het gaat om het aantrekken van zorgprofessionals. En een goede zorgorganisatie valt of staat met goed zorgpersoneel. Door deze grote personeelstekorten (maar ook cliënten overschotten/wachtlijsten) is voor een groot deel van de zorgsector de vraag hoe deze zorgprofessionals aan te trekken. Een realistische oplossing is de inzet van online marketing voor de zorg. Naast de inzet van marketing voor optimale arbeidsmarktcommunicatie is marketing natuurlijk ook geschikt voor het aantrekken van cliënten, patiënten, doorverwijzingen of het vermarkten van een zorgproduct.

Adverteren en storytelling

Er zijn verschillende effectieve methoden om meer relevante sollicitanten te trekken. Zo is het belangrijk om op een wervende manier te adverteren op de juiste platforms en een eenduidige en aantrekkelijke storytelling te communiceren.

De snelste en meest effectieve methode om meer zorgpersoneel aan te trekken is het promoten van vacatures. Op Google, Indeed en LinkedIn kunnen vacatures betaald promoot worden en worden de vacatures alleen op relevant geschoolde mensen die op zoek zijn naar een baan in de zorg gericht. Bovendien zijn er meerdere trucs om dit advertentieproces te specificeren en optimaliseren zodat het aanbod actueel blijft.

Naast salaris is werksfeer de belangrijkste reden voor potentiële werknemers om ergens te werken. Het is dus heel belangrijk om werksfeer en de goede naam van de zorgorganisatie in de vacatureteksten maar ook in andere communicatie-uitingen te benadrukken. Zowel op websites, sociale media, persberichten en nieuwsbrieven is het zinvol om de juiste toon aan te slaan door storytelling. Alle crossmediale uitingen die voor binding tussen mensen en zorgorganisaties zorgen zijn daarbij van belang. Van inspirerende verhalen van werknemers tot goede reviews van cliënten.