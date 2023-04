Media: Twitter werkt nog steeds verder aan AI ondanks oproep Musk

Het Twitter van Elon Musk werkt achter de schermen nog steeds verder aan kunstmatige intelligentie (AI), ondanks dat Musk zich de laatste tijd publiekelijk hard maakt voor het inlassen van een algehele pauze in de verdere ontwikkeling hiervan. Dat meldden Amerikaanse media.

Volgens nieuwssite Insider zou Musk duizenden krachtige, dure computerprocessors hebben gekocht en technici hebben ingehuurd die veel weten van AI. De doorgaans eveneens goed ingevoerde site The Information stelt dat Musk met het idee is gekomen om een rivaal voor de populaire chatbot ChatGPT te beginnen.

De berichten zijn opmerkelijk omdat Musk een van de bekendheden is achter het Future of Life Institute. Die instelling, die zich bezighoudt met de risico’s van nieuwe technologieën, is recent met een open brief gekomen met een oproep aan ontwikkelaars van AI-systemen om zes maanden lang een pas op de plaats te maken met het verder ontwikkelen van AI. Het schrijven is wereldwijd inmiddels door meer dan 22.000 mensen ondertekend. De ondertekenaars maken zich zorgen over het gebrek aan vangrails voor het geval dat AI-systemen de maatschappij ontwrichten.

Bij kunstmatige intelligentie worden computersystemen ontwikkeld die dicht in de buurt van menselijke intelligentie komen. Ze kunnen dan bijvoorbeeld teksten schrijven die lijken alsof ze door een mens zijn geschreven. De vrees bestaat onder meer dat veel mensen hun baan kunnen verliezen als er steeds krachtige AI-systemen komen. Daarnaast bestaat het risico volgens de briefschrijvers dat deze programma’s het internet gaan overspoelen met propaganda en onwaarheden.